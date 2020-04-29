В России ответили на угрозы Киева сорвать завершение «Северного потока-2»

Депутат Государственной Думы Алексей Чепа ответил на угрозы Киева сорвать завершение строительства газопровода «Северный поток-2». Его слова приводит RT.

Политик отметил, что заявления украинской стороны «ничего не стоят», поскольку большое количество европейских компаний заинтересованы в том, чтобы проект был запущен в полном объеме.

Чепа добавил, что Украина «просто отрабатывает политические моменты, подыгрывая Вашингтону».

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Ранее 29 апреля глава оператора украинской ГТС Сергей Макогон заявил, что «Газпрому» было бы выгоднее хранить избыток газа, возникший из-за аномально теплой зимы, в подземных хранилищах на Украине. В противном случае российской компании придется переплачивать за транзит. Также он пообещал сделать все возможное, чтобы не допустить завершения строительства газопровода «Северный поток-2», потому что иначе транзит через Украину остановится.

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