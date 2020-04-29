«Газпром» признал убытки из-за Украины

По итогам 2019 года «Газпром» сократил прибыль на 17 процентов, до 1,2 триллиона рублей, а выручка от продаж упала на 7 процентов, до 7,66 триллиона. Об этом говорится в отчетности компании.

Свободный денежный поток стал отрицательным (минус 189,5 миллиарда рублей) в связи с тем, что в конце декабря компания заплатила штраф «Нафтогазу Украины» по решению Стокгольмского арбитража в размере 2,9 миллиарда долларов.

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Еще в феврале зампред правления «Газпрома» Фамил Садыгов говорил, что по итогам года свободный денежный поток должен быть в плюсе, но в отчетности компания признала потери, отмечает «Коммерсантъ».

Также указано, что чистый долг компании за отчетный период вырос на 5,1 процента, достигнув отметки в 3,168 триллиона рублей. Такая ситуация на фоне кризиса из-за эпидемии коронавируса заставила «Газпром» урезать инвестиционную программу на 30 процентов, до 1,6 триллиона рублей.

Между тем ранее стало известно, что «Нафтогаз» увеличил чистую прибыль в 5,5 раза, до 2,34 миллиарда долларов. Если бы не выплата «Газпрома», украинская компания получила бы убыток.

Среди других данных в отчетности «Газпрома» — падение выручки от продажи газа на 12 процентов, причем продажа газа в дальнее зарубежье упала на 16 процентов в денежном выражении, а в постсоветские страны — выросла на 2 процента.

Ранее 29 апреля глава оператора украинской ГТС Сергей Макогон заявил, что «Газпрому» было бы выгоднее хранить избыток газа, возникший из-за аномально теплой зимы, в подземных хранилищах на Украине. В противном случае российской компании придется переплачивать за транзит. Также он пообещал сделать все возможное, чтобы не допустить завершения строительства газопровода «Северный поток-2», потому что иначе транзит через Украину остановится.

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