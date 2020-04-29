Стало известно о сбежавших в закрытую резиденцию лидерах Компартии Китая

Некоторые из лидеров Коммунистической партии Китая (КПК) на время эпидемии коронавируса спрятались в строго охраняемом комплексе в пригороде Пекина. Об этом стало известно Daily Mail.

Как отмечает издание, ряд высокопоставленных членов партии, опасаясь заразиться новой инфекцией, сбежали в специальный рекреационный комплекс в районе горы Юйцюаньшань («гора Нефритового источника»). Данная территория закрыта для простых граждан и используется в качестве загородной резиденции Центральной военной комиссии КПК. Там располагается несколько вилл высшего партийного руководства, в том числе и председателя КНР Си Цзиньпина.

При этом китайские власти пока никак не прокомментировали появившуюся информацию. В государственных СМИ также не появлялось сообщений на эту тему.

Ранее в апреле сообщалось, что лидер Северной Кореи Ким Чен Ын спрятался от коронавируса на частной пляжной вилле на берегу Восточно-Корейского залива Японского моря. Отмечалось, что политик принял решение перебраться на виллу из Пхеньяна после того, как инфекцию выявили в его ближайшем окружении.

Вспышка пневмонии COVID-19, вызванной коронавирусом нового типа, впервые была зафиксирована в декабре 2019 года в китайском Ухане. По последним данным, в Китае за все время пандемии выявлено 83,9 тысячи случаев заражения, умерли 4,6 тысячи пациентов.

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