Разработка «Антоновым» самого грузоподъемного самолета в мире, советского (украинского) Ан-255 «Мрiя», изначально объяснялась необходимостью перевозки компонентов советской многоразовой транспортной космической системы «Энергия» — «Буран», пишет в американском журнале Popular Mechanics обозреватель Анатолий Зак.

Специалист напомнил, что главную роль при создании самолета играли украинские конструкторы Анатолий Вовнянко и Петр Балабуев.

«Во время своего публичного дебюта Ан-225 был назван «Мрiя», что по-украински означает "мечта". Это был первый случай, когда советский самолет получил украинское имя, что отражает продолжающуюся либерализацию советского общества под руководством Михаила Горбачева. Горбачев и его жена Раиса лично увидели великолепную машину», — рассказывает Зак.

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В апреле Ан-255 «Мрiя» установил мировой рекорд по объему перевозимого в грузовом отсеке самолета груза.

В марте самолет впервые взлетел после 18-месячного ремонта.

Действующий Ан-255 «Мрiя» существует в единственном экземпляре. Впервые самолет поднялся в воздух в декабре 1988 года. В настоящее втремя Ан-255 «Мрiя» считается самым грузоподъемным летательным аппаратом в мире. Среди самолетов по своим размерам он уступает только американскому Stratolaunch, впервые взлетевшему в апреле 2019 года.

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