Назван способ защиты российских денег от коронавируса

Наличные деньги остаются в целом безопасным способом платежа с учетом принимаемых мер по борьбе с распространением коронавируса. Об этом сообщил генеральный директор «Гознака» Аркадий Трачук, передает «Интерфакс».

Называя способ защиты купюр, он рассказал, что деньги обрабатывают специальным дезинфицирующим субстратом. «На протяжении уже почти 10 лет в бумагу для российских банкнот добавляется полигуанидин — это такое биоцидное вещество», — рассказал Ткачук и напомнил о необходимости мыть руки после обращения с деньгами. «Банкноты в этом смысле являются не большим и не меньшим носителем такого рода инфекций, чем любые другие предметы, которые находятся в публичном обращении, то есть ручки дверей, общественный транспорт», — констатировал глава «Гознака».

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), вирус может сохраняться на бумаге в течение нескольких дней. В Центробанке считают наиболее безопасными с точки зрения риска заражения бесконтактные платежи. Регулятор выдает кредитным организациям «чистые» банкноты, которые стандартно выдерживаются не меньше двух недель с момента поступления.

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В марте в стране значительно вырос спрос на наличные деньги. В обращении купюры выросли на 700 миллиардов рублей с учетом средств в кассах и банкоматах. Это — почти половина всего сокращения ликвидности в секторе.

По состоянию на среду, 29 апреля, в России зафиксировали 5841 новый случай заражения коронавирусом. Общее число инфицированных приближается к 100 тысячам.

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