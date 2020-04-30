Взрыв редкой российской «ядерной бомбы» попал на видео

Видео: vk.com/fighter_bomber

Взрыв и применение редкого российского авиационного боеприпаса, 500-килограммовой имитационной бомбы ИАБ, попал на видео. Соответствующий ролик во «ВКонтакте» выложен в группе Fighterbomber.

«Имитирует она, ни много ни мало, ядерный взрыв. Обычный такой, простой взрыв ядерной бомбы. Наземный, если кому интересно», — говорится в подписи к видео.

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Там же отмечается, что фактически устройство представляет собой «бочку с керосином и взрывателем», которая при подрыве образует «газовоздушную смесь и красиво вспыхивает в виде грибка».

В апреле на YouTube пользователь Fighterbomber выложил ролик с полетом российского противолодочного самолета средней дальности Ил-38 вблизи американского авианосца George Washington («Джордж Вашингтон»).

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