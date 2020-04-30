Российские избиркомы собрали 7,5 миллионов рублей на борьбу с коронавирусом

Избирательные комиссии России собрали более 7,5 миллионов рублей пожертвований для помощи попавшим в сложные обстоятельства из-за коронавируса россиянам. Об этом сообщается на сайте ЦИК страны.

В эту сумму вошли 1,75 миллионов рублей благотворительного вклада 15 членов Центризбиркома. Эти средства направлены на адресную помощь, которую оказывают волонтеры, и в первую очередь волонтеры-медики.

«Пусть это будет нашим скромным вкладом в объединение россиян вокруг добрых дел. Милосердие, благородство, неравнодушие, отзывчивость и взаимопомощь всегда ярко проявлялись у нашего народа в трудные времена», — сказала глава ЦИК Элла Памфилова.

Отмечается, что представители комиссий занимаются не только сбором средств, но и лично участвуют в помощи людям, фактически став волонтерами.

За последние сутки в России выявили 7099 случаев заражения коронавирусом. Новые случаи заражения зафиксированы в 85 регионах России. Большинство зараженных — в Москве (3093), Московской области (793) и Санкт-Петербурге (336). За последние сутки скончался 101 человек, выздоровели — 1333. Общее число инфицированных коронавирусом в России с начала эпидемии достигло 106 498.