Заподозривший чиновников в поджоге леса мэр углядел в этом политический окрас

Мэр Усть-Кута Иркутской области Александр Душин углядел в поджоге травы на его участке «чисто политический окрас». Об этом он заявил в разговоре с РИА Новости.

По словам Душина, таким образом его попытались скомпрометировать в глазах избирателей, так как хотели опорочить его и партию «Единая Россия». Как пишет РИА Новости, в сентябре должны состояться выборы главы Усть-Кутского района. Основными претендентами на пост считаются сам Душин и действующая глава района Тамара Климина (ЛДПР).

Глава Усть-Кута добавил, что записал на видео хронологию событий — по его мнению, это поможет прояснить ситуацию. Другие детали истории он комментировать отказался.

О задержании чиновников, якобы пытавшихся поджечь лес, стало известно 29 апреля. Их задержал Душин, по его версии, злоумышленники прибыли на аэролодке и пытались поджечь лес недалеко от его участка. Чиновники утверждали, что прибыли для того, чтобы снять термоточки с квадрокоптера. При себе у них обнаружили три канистры с бензином.

30 апреля стало известно, что заподозренных в поджоге чиновников госпитализировали — местные жители избили их и пытались утопить. По словам руководителя аппарата Усть-Кутского муниципального образования Марины Косыгиной, первого заместителя главы Усть-Кутского района Михаила Барса избивали три человека, пресс-секретаря районной мэрии пресс-секретаря Екатерину Анисимову пытались утопить. Также стало известно, что избитых чиновников «некоторое время удерживали», изъяв детали лодки, на которой они прибыли. Следственный комитет сообщил, что проверяет одного из чиновников на причастность к поджогу.

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