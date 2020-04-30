Мать, отец и сын умерли от коронавируса за считанные недели

В американском округе Майами-Дейд, штат Флорида, три члена одной семьи умерли от новой коронавирусной инфекции. Об этом сообщает New York Post.

Уроженцы Никарагуа Марио Майорга-младший, его отец Марио-старший и мать Эсперанса — скончались от COVID-19 за считанные недели. 45-летняя сестра Майорга-младшего, Виолета, также заразилась и теперь находится на домашнем карантине. «Они все жили вместе. Весь мир Виолеты перевернулся с ног на голову», — говорит кузина Марсела Ластре.

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72-летнего Марио-старшего, Эсперансу и их дочь Виолету протестировали на COVID-19 после того, как сына госпитализировали с тяжелыми симптомами. Врачи выявили у них инфекцию только при повторном тестировании. «Они все начали проявлять симптомы с разницей в три-пять дней. Мы думали, что это произойдет для всех одновременно», — заметила Ластре в разговоре с журналистами.

Марио-старший умер от коронавируса 10 апреля, а спустя девять дней скончалась его 72-летняя жена Эсперанса. Их 42-летний сын умер в воскресенье, 26 апреля, из-за осложнений COVID-19.

В марте стало известно, что жительница американского штата Нью-Джерси и трое ее детей умерли от коронавируса в течение одной недели. Предположительно, несколько членов семьи заразились в ходе традиционного семейного обеда.

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