Песков объяснил свои слова о материальной помощи россиянам

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал «ошибочной подачей информации» новости с его словами о том, что россиянам, возможно, окажут прямую материальную помощь на фоне сложной экономической ситуации из-за коронавируса. Об этом он заявил в ходе общения с журналистами, передает «Интерфакс».

«Этого не было», — объяснил представитель Кремля.

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Ранее стало известно, что в интервью телеканалу RTVI Песков допустил возможность выделить жителям России прямую матпомощь, отметив, что помощь «может быть или прямой, или косвенной, и неизвестно еще, что лучше». По словам пресс-секретаря президента, главное — это дать возможность продолжиться экономической жизни, и сейчас все меры поддержки направлены на это.

По данным на 30 апреля, общее число зараженных в России превысило 100 тысяч человек — зарегистрировано 106 498 случаев во всех 85 регионах страны. За сутки число умерших пациентов с коронавирусом возросло на 101 человека, общее число смертей превысило тысячу и составило 1073 случая.

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