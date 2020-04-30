Кремль допустил выделение россиянам прямой материальной помощи

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков допустил возможность выделения россиянам прямой материальной помощи. Об этом представитель Кремля заявил в интервью телеканалу RTVi, отвечая на вопрос о шансах на получение прямой матпомощи. Видеозапись опубликована на YouTube.

Песков отметил, что помощь «может быть или прямой, или косвенной, и неизвестно еще, что лучше».

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По словам пресс-секретаря президента, главное — это дать возможность продолжиться экономической жизни. «Сейчас все меры поддержки направлены на это», — заключил он.

Ранее Песков назвал абсурдом опасения, что меры контроля и слежения за гражданами, которые были введены в связи с распространением коронавируса, могут сохраниться после завершения эпидемии. «Почему вы исходите из худшего, давайте думать о том, что эти самые камеры приносят очень много пользы», — заявил Песков.

По данным на 30 апреля, общее число зараженных в России превысило 100 тысяч человек — зарегистрировано 106 498 случаев в 85 регионах страны. Число умерших пациентов с коронавирусом возросло на 101 человека, общее число смертей превысило тысячу и составило 1073 случая.

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