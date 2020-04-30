Кремль прокомментировал динамику заражения коронавирусом в России

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал динамику заражения коронавирусом в стране. Об этом сообщает ТАСС.

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По словам представителя Кремля, темпы распространения COVID-19 свидетельствуют о том, что еще «далеко не время успокаиваться, расслабляться и выходить на улицы». «Пока колеблется динамика, пока мы видим прирост», — сказал он, комментируя суточные данные по заражению коронавирусом.

За сутки в России выявили 7099 случаев заражения коронавирусом. Новые случаи зафиксированы в 85 регионах России. Большинство зараженных — в Москве (3093), Московской области (793) и Санкт-Петербурге (336). За последние сутки скончался 101 человек, выздоровели — 1333. Общее число инфицированных коронавирусом с начала эпидемии в стране достигло 106 498.

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