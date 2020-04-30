Мать получила от дочери подарок и неожиданно стала миллионершей

Жительница австралийского города Чартерс-Тауэрс, штат Квинсленд, получила от дочери лотерейный билет в качестве подарка ко Дню матери и неожиданно стала миллионершей. Об этом сообщается на сайте The Lott.

Дочь прислала австралийке лотерейный билет Saturday Gold Lotto в канун Дня матери. Розыгрыш состоялся в субботу, 25 апреля. Вскоре дочь узнала, что именно в том магазине, где она покупала матери подарок, продали выигрышный билет.

«Дочка позвонила мне и сказала, что я должна немедленно проверить свой билет, — вспоминает мать. — Я сказала, что просто не могу быть победительницей, но все же посмотрела результаты игры».

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Оказалось, что подарок дочери принес ей выигрыш в 1,98 миллиона австралийских долларов (94,9 миллиона рублей). Победительница надеется, что деньги помогут ей держать на плаву небольшой семейный бизнес, который пострадал из-за пандемии коронавируса.

«Этот денежный приз, вне всяких сомнений, пойдет на спасение нашего бизнеса, — подчеркнула австралийка. — А когда ситуация в мире нормализуется, мне потребуется отпуск. Так что часть денег я, возможно, потрачу на него».

В феврале сообщалось, что в американском штате Вирджиния муж получил в подарок от жены лотерейный билет и стал миллионером. Победитель признался, что пока не решил, на что потратит выигранные деньги.

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