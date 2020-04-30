В российском интернате обнаружили восьмилетнего ребенка весом 10 килограммов

В одном из сахалинских интернатов обнаружили восьмилетнего ребенка с «серьезным заболеванием», вес мальчика составляет 10 килограммов, а рост — 88 сантиметров. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Сахалинской области, передает «Интерфакс», ведомство начало проверку.

В пресс-службе областного правительства сообщили, что мальчик родился с «тяжелейшими» ментальными и физическими нарушениями. Там уточнили, что ребенка забрали из асоциальной семьи в южно-сахалинский дом малютки. В конце 2016 года он попал в отделение «Милосердие» Кировского детского дома-интерната в Тымовском районе. Как сообщила министр социальной защиты Сахалинской области Елена Касьянова, раньше мальчик не мог двигаться и ходить, но понимал речь, а также питался через зонд.

В настоящий момент медики подтверждают значительные улучшения в состоянии ребенка — он стал самостоятельно переворачиваться в кроватке и уже пытается садиться, уверенно держит голову и научился есть с ложечки. Ребенок стал реагировать на свое имя, улыбаться и обращать внимание на яркие игрушки. Как добавила уполномоченная по правам ребенка при губернаторе Сахалинской области Любовь Устиновская, полное выздоровление пациента с таким диагнозом невозможно, но врачи делают все, чтобы ему помочь. После снятия карантина его пообещали направить в Москву. Чем именно болен ребенок, не уточняется.

Ранее сообщалось, что Роспотребнадзор и Росздравнадзор проверяют информацию о Доме ветеранов в Новосибирской области, где якобы издевались над постояльцами, связывали их и грабили, забирая лекарства, еду и слуховые аппараты, а также кормили пищей, в которую заползают тараканы. С пенсионерами проводят беседы, в учреждении усилили контроль качества оказания услуг. Когда ветераны обращались к волонтерам с жалобами, их запугивали.

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