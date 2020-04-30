В Таджикистане обнаружили коронавирус

В Таджикистане обнаружили 15 случаев заражения коронавирусом, передает «Sputnik Таджикистан».

Заразились 10 жителей Худжанда и пять жителей Душанбе. Под наблюдением находятся две тысячи человек. Всех приезжающих в страну отправляют на 14-дневный карантин. В феврале в Таджикистане была вспышка пневмонии, в результате которой умерли несколько пациентов.

По последним данным, в мире заразились коронавирусом почти 3,2 миллиона человек. Из них скончались более 227 тысяч, выздоровели 972 тысячи. Таджикистан оставался одной из немногих стран, где официально коронавирус не был выявлен. Об отсутствии в стране коронавируса также заявляют власти Туркмении.

Ранее, 10 апреля, сообщалось, что Таджикистан закрыл границу для иностранцев и лиц без гражданства в целях предотвращения распространения коронавируса.

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