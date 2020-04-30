Предсказано появление новых привычек у туристов после пандемии коронавируса

После спада пандемии коронавируса у туристов по всему миру могут появиться новые привычки. Таким мнением поделился профессор экономики в Университете Джорджа Мейсона Тайлер Коуэн (Tyler Cowen), пишет The National Post.

В частности, предсказывается, что путешественники будут массово стремиться к максимально бюджетным поездкам и чаще делать выбор в пользу более дешевых направлений, способов передвижения и вариантов размещения.

Кроме того, после вспышки заболевания туристы наверняка будут искать более безопасные с эпидемиологической точки зрения места, а также локации, доступные при введенных ограничениях — режимах изоляции, закрытых границах, приостановленных авиаперевозках и железнодорожном сообщении.

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Вдобавок, по прогнозам Коуэна, основным средством передвижения в будущем станут личные автомобили. При этом некоторой популярностью могут пользоваться прямые рейсы до крупных туристических центров — в таком случае путешественникам не придется испытывать трудности с логистикой.

«Спрос на путешествия наверняка будет все еще высоким, хотя бы потому что люди уже устали сидеть в изоляции. Наконец, им так или иначе придется переезжать с место на место, чтобы увидеться с семьей, друзьями и деловыми партнерами», — указал эксперт.

30 марта сообщалось, что в поведении туристов со всего мира предсказаны изменения из-за пандемии коронавируса. Предполагается, что после стабилизации эпидемиологической ситуации люди по-прежнему будут стремиться к путешествиям, однако начнут вести себя более осторожно.

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