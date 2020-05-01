В Петербурге в честь Дня Победы устроят салют без фейерверка

В Санкт-Петербурге в честь Дня Победы проведут залповый салют из артиллерийских орудий без традиционного фейерверка. Об этом сообщает ТАСС.

Как рассказал губернатор города Александр Беглов, первый выстрел сделает ветеран войны из пушки в Петропавловской крепости. Глава региона отметил, что приходить на набережную Невы, чтобы посмотреть залповый салют, необязательно — в темноте его не будет видно.

«Главное, что мы все равно объединимся, неважно где: на площади, на набережной или через телевидение и интернет», — подчеркнул Беглов.

16 апреля президент России Владимир Путин объявил о переносе парада Победы из-за коронавируса. Он пообещал, что все торжественные мероприятия в стране будут обязательно проведены, когда не будет риска для жизни граждан. После этого стало известно о решении вернуть в части всех военнослужащих, задействованных в проведении парада Победы на Красной площади, из-за его переноса.

Позднее глава государства рассказал, что 9 мая пройдет авиационный парад с участием самолетов и вертолетов. Вечером в тот же день в центре российских городов состоятся салюты в честь 75-летия Победы.

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