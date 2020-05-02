В Москве умерли 34 пациента с коронавирусом

Еще 34 пациента с коронавирусом умерли в Москве. Об этом сообщил столичный штаб по борьбе с инфекцией в своем Telegram-канале.

У всех пациентов был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирус, говорится в сообщении. Общее число скончавшихся с коронавирусом в столице выросло до 729.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин говорил о том, что коронавирусом заразились в среднем два процента жителей столицы. Отвечая на вопрос о возможной дате ослабления ограничений, которые введены в столице в рамках противодействия распространению инфекции, глава города отметил, что обсуждать это можно будет в середине мая.

За минувшие сутки в Москве выявлено 5358 новых зараженных, что значительно больше, чем в предыдущие дни, когда число зарегистрированных случаев не превышало 3,6 тысячи. Общее число случаев заражения в городе превысило 60 тысяч.

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