Медицинские маски назвали потенциальным источником опасности

Исполнительный директор общественной организации «Зеленый патруль» Андрей Нагибин назвал медицинские маски потенциальным источником опасности в беседе с радио Sputnik.

Как пояснил Нагибин, в медучреждениях использованные маски и перчатки обеззараживают и сжигают, не отправляя на обычные пункты переработки мусора. Однако в домашних условиях их выкидывают в мусорное ведро, из-за чего у рабочих коммунальных служб и пунктов сортировки мусора повышается риск заразиться.

«Маски, резиновые перчатки, ушные палочки и даже фольга от таблеток и остальные средства личной гигиены заболевшего человека должны складываться в отдельный пакет, который у него нужно отдельно забирать», — подчеркнул эксперт. По его словам, распад инфекции на улице происходит примерно за сутки, а дома этот процесс может растянуться на неделю.

В качестве меры предосторожности Нагибин предложил ставить отдельные для таких отходов контейнеры. Предполагается, что собранный мусор будет уничтожаться, а не отправляться на мусорные полигоны.

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