Украинского олимпийского чемпиона затравили за отказ считать Россию агрессором

Пользователи сети затравили украинского олимпийского чемпиона по гимнастике Олега Верняева из-за мнения о войне в Донбассе в интервью YouTube-каналу «Intersport Україна». Об этом сообщает РИА Новости.

Верняев не стал отвечать на вопрос, почему начался конфликт на востоке Украины. Он отказался считать Россию агрессором и добавил, что ему жаль пострадавших из-за ситуации людей. В ответ пользователи раскритиковали спортсмена. Одни заявили, что гимнасту «провели лоботомию», другие назвали его «лицемером и нытиком», третьи обвинили «в братании с русскими».

Верняев — олимпийский чемпион Игр 2016 года в Рио-де-Жанейро. На соревнованиях стало известно о дружбе гимнаста со спортсменами российской сборной.

Конфликт в Донбассе продолжается более пяти лет. В апреле 2014 года власти Украины начали силовую операцию против Донецкой и Луганской народных республик, провозгласивших независимость от Киева после государственного переворота в стране. Минские соглашения 2015 года предусматривают проведение на Украине согласованной с представителями Донбасса конституционной реформы, проведение местных выборов, предоставление региону особого статуса.

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