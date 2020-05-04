Территорию мемориала «28 героев-панфиловцев» в Подмосковье благоустроили

Территорию мемориала «28 героев-панфиловцев» в Волоколамском городском округе благоустроили, работы велись с 2017 года. Об этом сообщается на сайте областного правительства в понедельник, 4 мая.

В частности, были расширены пешеходные дорожки и увеличено количество зеленых насаждений. Объект посетил губернатор области Андрей Воробьев.

«Мы уделяем большое внимание восстановлению памятников, делаем все, чтобы они выглядели достойно. (...) Будем работать и дальше над тем, чтобы здесь не только благоустройство, но и само состояние памятников было на высоком уровне», — сказал он.

По его словам, в скором времени в Петрищево откроется мезей Зои Космодемьянской.

Мемориальный комплекс «28 героев-панфиловцев» открыт 6 мая 1975 года на месте сражения, которое прошло осенью 1941 года. Автор композиции из шести 10-метровых фигур с автоматами и гранатами — скульптор Алексей Постол. К 80-летию легендарного сражения будет проведена реставрация памятника. 9 мая 2017 года при поддержке регионального правительства на территории комплекса был открыт Интерактивный музей имени Героев-панфиловцев. Он расположен внутри бывшего бункера.