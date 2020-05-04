В Минздраве описали достигнутую в Москве фазу эпидемии коронавируса

Эпидемическая ситуация в Москве достигла 3-4 фазы согласно критериям Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Об этом в интервью «Российской газете» рассказал академик РАН, профессор, главный внештатный эпидемиолог Минздрава России Николай Брико.

Эта фаза характеризуется масштабным распространением без прослеживания эпидемиологической связи случаев. Эксперт напомнил, что прирост новых случаев уменьшился за последний месяц более чем в три раза и составляет 7-8 процентов ежедневно. Однако о взятии ситуации под контроль можно будет говорить, когда увеличение числа зараженных за день составит менее 1 процента. По прогнозам Брико, более ясная оценка фазы эпидемического процесса появится после 12 мая.

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Главный внештатный эпидемиолог Минздрава добавил, что распространение коронавируса по российским регионам происходит неоднородно, однако то, что в Москве выявляется больше всего случаев, обусловлено несколькими факторами. Он отметил плотность населения, сконцентрированность транспортных потоков, большую долю приезжих, а также расширенное тестирование на коронавирус.

В конце апреля Брико предупреждал о переломе в ситуации с коронавирусом в ближайшие дни. Об этом свидетельствует снижение ежедневного прироста новых случаев заболевания несмотря на то, что Россия еще не вышла на плато по коронавирусу.

Россия находится на 7-м месте по числу заразившихся граждан с показателем 134 687 человек. Суммарно, за все время пандемии, в России зафиксировано 1280 летальных исходов, выздоровели 16 639 человек.

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