В мире выявили более 3,5 миллиона случаев заражения коронавирусом, свидетельствуют данные университета Джонса Хопкинса.

Сейчас в мире зарегистрировано 3 504 129 случаев заражения коронавирусом, умерли более 247,3 тысячи человек, выздоровели — свыше 1,1 миллиона.

Наибольшее число случаев заражения в США — более 1,1 миллиона человек. Следом за США по числу заразившихся идут Испания и Италия. В них заболели 217,4 тысячи и 210, 7 тысячи человек соответственно

30 апреля сотрудники Сингапурского университета технологий и дизайна (Singapore University of Technology and Design, SUTD) разработали сайт, на котором собрали прогнозы об окончании эпидемии коронавируса в разных странах. По мнению ученых, эпидемия во всем мире закончится к 30 мая с вероятностью в 97 процентов, со 100-процентной уверенностью они говорят об ее окончании к декабрю 2020-го.

Вспышка пневмонии COVID-19, вызванной коронавирусом нового типа, впервые была зафиксирована в декабре 2019 года в Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила, что ситуацию можно характеризовать как пандемию.

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