Названа стоимость масок и перчаток в московском метро

Московские власти установили цену на маски и перчатки, которые будут продаваться в вендинговых автоматах в метро.

Их стоимость назвали в пресс-службе столичного департамента транспорта в Telegram-канале.

В сообщении сказано, что одна маска будет продаваться за 30 рублей, одна пара перчаток — за 20. Набор из маски и перчаток стоит 50 рублей.

«Мы уже завозим маски и перчатки на станции метро и загружаем их в аппараты», — добавили в ведомстве.

Там уточнили, что 5 мая товары поступят в продажу на 15 станциях: Первомайская, Пятницкое шоссе, Строгино, Домодедовская, Маяковская, Марксистская, Коньково, Свиблово, Сухаревская, Тургеневская, Ясенево, Борисово, Крестьянская Застава, Римская, Трубная. Позднее маски начнут продавать и на других станциях.

Ранее заместитель начальника метрополитена по развитию клиентских сервисов и работе с пассажирами Юлия Темникова говорила, что горожан могут обязать носить средства защиты при пользовании подземкой, если поступит такое указание от Роспотребнадзора.

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