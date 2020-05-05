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На обложке модного журнала впервые появилась 85-летняя женщина

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Фото: Vincent West / Reuters

Британская актриса Джуди Денч (Judi Dench) стала самым возрастным человеком, появившимся на обложке модного журнала Vogue. Сейчас звезде фильмов о Джеймсе Бонде 85 лет.

В своем интервью изданию она призналась, что стареть — нелегко, и выразила недоумение в адрес тех, кто говорит, что 80 лет — это те же 70 или 60. При этом на вопрос журналиста о том, как она относится к пенсии, актриса прокричала: «Нет! Нет! Нет! Не используйте это слово в моем доме! Вымойте рот!»

Она также отклонила мысль об уходе со сцены и экрана.

Дочь актрисы в свою очередь рассказала журналу, что съемка для Vogue придала уверенности ее матери.

«Она вернулась с фотосессии буквально думая, что она Бейонсе», — смеясь отметила женщина.

Денч поделилась и тем, что сделала себе первую татуировку со словами «Carpe diem» («Лови момент») в свой 81 день рождения.

А также прокомментировала свою игру в мюзикле «Кошки», который в 2019 году вызвал неоднозначную реакцию у зрителей. Некоторые пользователи Twitter тогда обнаружили сексуальный подтекст в ролике с антропоморфными животными. Актриса поделилась тем, что ей не понравилась героиня, которую она играла, потому Денч даже не посмотрела полный фильм.

Британская актриса ранее, в июне прошлого года поддержала обвиненных в домогательствах продюсера Харви Вайнштейна и актера Кевина Спейси. Она сказала, что осуждает поведение коллег, однако ее беспокоит, что из-за скандалов их работа будет забыта. Денч отметила, что своим успехом во многом обязана Вайнштейну, а Спейси поддержал ее после смерти мужа Майкла Уильямса в 2001 году.

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