Российский депутат обмотал детскую площадку пищевой пленкой

Депутат городской думы Салехарда, Ямало-Ненецкий автономный округ, от партии «Единая Россия» Роман Арефьев обмотал пищевой пленкой и сигнальной лентой детскую площадку в своем дворе. Об этом политик сообщил в своем Instagram.

В подписи к посту Арефьев объяснил, что был вынужден пойти на эти меры, так как многие дети продолжают гулять, несмотря на режим обязательной самоизоляции. «Если этот опыт окажется эффективным, то мы будем также закрывать и другие детские площадки», — добавил депутат.

Пресс-служба мэрии Салехарда также рассказала о рейде Романа Арефьева по детским площадкам. В релизе сообщается, что депутат провел с гуляющими детьми профилактическую беседу. Политик отметил, что его собеседники «были очень дисциплинированными и сразу уходили домой».

В Ямало-Ненецком автономный округе подтверждено 820 случаев COVID-19, в Салехарде коронавирус выявлен у 108 человек.

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