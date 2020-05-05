Объяснена низкая смертность от коронавируса в России

Низкая смертность пациентов с коронавирусом в России объясняется ранней диагностикой и выявлением инфекции у людей, которые не имеют симптомов. Об этом рассказал директор Центрального НИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Василий Акимкин, его слова приводятся на сайте стопкоронавирус.рф.

Ранняя диагностика, по его словам, также помогает избежать развития тяжелых состояний, а благодаря высокочувствительным тест-системам выявляются зараженные с легкими формами коронавируса. Таких в стране 70-80 процентов пациентов, заметил он.

Аналогичного мнения придерживается главный внештатный инфекционист Минздрава Елена Малинникова. Она пояснила, что под смертностью подразумевается соотношение числа умерших от COVID-19 к средней численности населения. В России этот показатель равен 5,5 случая на миллион человек, сказала специалист. Медик отметила, что показатель растет медленнее в сравнении с другими странами Европы.

По последним данным, в России насчитывается более 155 тысяч случаев заражения коронавирусом, выздоровели 19 тысяч, умерли 1451 человек.

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