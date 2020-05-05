Пилот сгоревшего в Шереметьево Superjet впервые озвучил свою версию трагедии

Единственный фигурант дела о сгоревшем в Шереметьеве самолете Sukhoi Superjet (SSJ-100) командир экипажа Денис Евдокимов назвал в эксклюзивном интервью «Ленте.ру» свою версию трагедии.

«Несоответствие нормам летной годности, – сказал пилот. – Если бы производитель вовремя доработал воздушное судно, авиационные инциденты одного характера не повторялись бы, а значит, безопасность полетов была бы на приемлемом уровне и риски свелись бы к минимуму».

Материалы по теме «Каждый день думаю о погибших» Год назад в Шереметьево сгорел Superjet, погиб 41 человек. Пилот впервые рассказывает о трагедии

Евдокимов выразил соболезнования пострадавшим и родственникам погибших в авиакатастрофе, а также попросил прощения, что стал участником этих событий, но подчеркнул, что сделал все возможное, чтобы крушения не произошло.

Ранее в апреле, Следственный комитет опроверг версию о технической неисправности самолета.

5 мая 2019 года в аэропорту Шереметьево, совершая аварийную посадку, загорелся самолет SSJ-100. В результате, 40 пассажиров и один член экипажа погибли. Командир экипажа Денис Евдокимов и еще 37 человек выжили. Дело о нарушении правил безопасности при эксплуатации самолета, повлекшем гибель людей, направлено в суд. По статье 263 УК Денису Евдокимову грозит до семи лет заключения.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!