В России предложили решение проблемы зарплат в остановившихся предприятиях

Депутат Айрат Фаррахов выступил с предложением о введении общественных работ для сотрудников тех предприятий, которые не осуществляют производство в связи с эпидемией коронавируса. Об этом сообщает РИА Новости.

Зампредседателя комиссии Госдумы по поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства рассказал о данной инициативе в ответ на вопрос о том, как работодателям платить зарплаты, «если работа стоит».

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«Мы выделили целый блок вопросов, связанный с занятостью людей в подобных организациях. Одно из предложений — внести изменения в законодательство, в том числе Трудовой кодекс, чтобы ввести практику общественных работ», — отметил Фаррахов.

По мнению депутата, данная практика позволит сохранить коллективы и предоставить людям заработок. Он напомнил, что после Мирового финансового кризиса 2008 года также осуществлялась федеральная программа, связанная с организацией общественных работ.

По последним данным, в России зафиксировано 155 370 случаев заражения коронавирусом. Всего за время эпидемии в стране 1 451 человек скончался, более 19,8 тысячи излечились.

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