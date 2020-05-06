Службу росгвардейцев в Сирии впервые признали

Служба ограниченного контингента Росгвардии в Сирийской Арабской Республике признана впервые: росгвардейцы выполняют служебно-боевые задачи совместно с военнослужащими Министерства обороны России. Об этом «Ленте.ру» в среду, 6 мая, сообщил генерал-майор Валерий Грибакин, официальный представитель ведомства.

«Наши специалисты во взаимодействии с военной полицией проводят мероприятия по обнаружению и обезвреживанию взрывных устройств, боеприпасов и оружия. Также бойцы Росгвардии обеспечивают местных жителей водой и продуктами питания, а медики службы оказывают им медицинскую помощь», — сообщил Грибакин.

Кроме того, подразделения Росгвардии сопровождают гуманитарные грузы по территории САР.

В среду, 6 мая, во время рабочей встречи президента России Владимира Путина и директора Росгвардии Виктора Золотова было озвучено, что росгвардейцы находятся в Сирийской Арабской Республике. Численность ограниченного контингента не разглашается.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!

Обратная связь с отделом «Силовые структуры»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: crime@lenta-co.ru