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Названы самые отвлекающие факторы на удаленке

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Фото: Евгений Павленко / «Коммерсантъ»

Россияне назвали самые отвлекающие факторы во время удаленной работы. Об этом говорится в исследовании HeadHunter, которое поступило в «Ленту.ру».

Треть опрошенных (33 процента) ставят на первое место постоянное желание поесть и необходимость готовить. Вторым источником дискомфорта на удаленке оказалась необходимость присматривать за детьми, в частности, кормить их, развлекать и учить. Об этом сообщили 23 процента респондентов. В топ-3 раздражающих факторов россияне также включили других родственников, проживающих с ними. Так на вопрос ответили 22 процента опрошенных.

Среди иных мешающих сосредоточиться моментов россияне назвали социальные сети, домашние дела (уборка, стирка), отсутствие размеренного графика, отвлечение на кино и телевидение, чтение новостей о коронавирусе, обучение, домашних животных и «размышления о вечном и судьбах мира».

В целом, 45 процентов респондентов сообщили, что на удаленке постоянно или периодически отвлекаются на не связанные с работой вещи. Максимально сосредоточенными себя считают 55 процентов участников исследования.

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