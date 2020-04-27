Работающим на удаленке россиянам рассказали о снижении зарплат

Работающим на удаленке россиянам объяснили, в каких случаях их зарплата может быть снижена. Об этом рассказал первый замглавы фракции «Единой России» в Госдуме Андрей Исаев, его слова приводит ТАСС

Депутат сообщил, что работодатель может сократить выплаты в том случае, если до принятия президентом решения о нерабочем режиме в компании был нормативный акт, который определяет, что оплата труда удаленно отличается от оплаты труда непосредственно на рабочем месте. В иных случаях, указал Исаев, зарплата должна быть сохранена в полном объеме.

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Ранее стало известно о том, что российский бизнес получил беспроцентные кредиты на 4,6 миллиарда рублей на поддержку занятости. Это сделано для того, чтобы предприятия могли выплачивать зарплату сотрудникам во время пандемии коронавируса.

По последним данным, в России число зараженных превышает 87 тысяч человек, это уже больше чем в Китае, где в январе началась эпидемия.

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