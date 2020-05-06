Оскорбивший Нурмагомедова боец ММА описал детали нападения на него

Российский боец смешанного стиля (MMA) Дмитрий Кузнецов описал детали нападения на него, которое совершили неизвестные в ответ на оскорбительную песню, посвященную Хабибу Нурмагомедову. Его слова приводит RT.

В нападении участвовали пять неизвестных, а сам Кузнецов изначально находился в автомобиле. «Перед поворотом сбавил скорость, и в этот момент в лобовое стекло и правую дверь мне прилетело по кирпичу», — рассказал он.

Боец добавил, что один человек бил монтировкой по правому боковому стеклу, остальные четверо — кулаками по левому. По его словам, после того как он вышел из машины, неизвестные повалили его на землю и стали таскать по асфальту.

О нападении Кузнецов заявил 28 апреля. Тогда он заметил, что не считает это попыткой расправы, так как ущерб ему был нанесен несерьезный.

Спортсмен в своей песне обвинил Нурмагомедова в сексизме, трусости и любви к деньгам, а также назвал его «королем лицемерия». Кузнецов — профессиональный боец. В своем последнем бою он уступил, выступая в Fight Nights Global. До этого у него была серия из девяти побед.

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