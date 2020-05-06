Досрочно освободившийся из колонии бывший полковник СКР заразился коронавирусом

Бывший заместитель руководителя управления собственной безопасности Следственного комитета России (СКР) полковник Александр Ламонов, досрочно освободившийся из колонии, заразился коронавирусом. Об этом РИА Новости сообщила адвокат Ольга Лукманова.

По ее словам, он заразился новой инфекцией в конце апреля. В настоящее время Ламонов проходит лечение дома.

5 мая сообщалось, что суд в Тульской области удовлетворил ходатайство осужденного Ламонова об условно-досрочном освобождении. Еще ранее ему заменили колонию на исправительные работы. Бывший полковник получил поощрения от администрации исправительного центра, от работодателя, а также от администрации города Белева в Тульской области. Взысканий не имеет, в содеянном преступлении раскаялся полностью и считает, что для своего исправления не нуждается в полном отбывании наказания.

В решении по УДО суд отметил положительные характеристики из колонии, в которых указано добросовестное отношение Ламонова к труду, его вежливое общение с представителями администрации.

В июле 2018 года его приговорили к пяти годам лишения свободы за получение взятки от бизнесмена Олега Шейхаметова за освобождение из СИЗО Андрея Кочуйкова по прозвищу Итальянец, приближенного вора в законе Захария Калашова (Шакро Молодой). Вместе с Ламоновым по делу проходили его бывший начальник Михаил Максименко, получивший 13 лет, и бывший замглавы московского управления СКР Денис Никандров, осужденный также на пять лет, но вышедший на свободу по УДО.

Ламонов, как и Никандров, заключил сделку со следствием, полностью признал вину.

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