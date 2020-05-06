Раскрыта смертность от заболеваний легких в России

В России смертность от заболеваний органов дыхания по итогам первых трех месяцев 2020 года снизилась по сравнению с аналогичным периодом 2019-го, несмотря на пандемию на коронавируса. Раскрытые Росстатом данные приводит РИА Новости в среду, 6 мая.

За последние три месяца на 100 тысяч человек 42,6 умерли от легочных заболеваний, за прошлый период прошлого года — 47,6.

В целом от общего числа умерших в стране только 3,4 процента скончались от болезней органов дыхания. Это на 0,2 процента меньше, чем в 2019 году. Больше всего от различных проблем с легкими людей умерло в Забайкальском крае — 93,8 человека на 100 тысяч населения. Меньше всего таких случаев в Ингушетии — 4,8 смертей на 100 тысяч человек.

Если сравнивать легочные болезни с болезнями других внутренних органов, то они сильно уступают. К примеру, от заболеваний системы кровообращения в России скончались 593,8 человека на 100 тысяч человек, в 2019-м году еще больше — 641,3 человека.

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