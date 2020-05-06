Стали известны планы покушавшихся на Мадуро диверсантов

Один из двух задержанных на территории Венесуэлы американских граждан, которые, по данным правительства страны, пытались совершить военный переворот, рассказал о планах диверсантов. Видео допроса сотрудника частной охранной компании Silvercopp Люка Денмана опубликовано в Twitter-аккаунте президента Николаса Мадуро.

«Мы должны были добраться до Венесуэлы, попасть в Каракас и захватить аэропорт, (...) необходимо было обеспечить посадку самолетов и вывоз президента Мадуро в США», — заявил Денман. Он также добавил, что в группу наемников входили 20 человек, которым пообещали от 50 тысяч до 100 тысяч долларов за проделанную работу.

О морском вторжении на территорию Венесуэлы власти республики заявили 3 мая. По словам венесуэльского лидера, террористы из Колумбии покушались на его жизнь. Кроме того, он заявил, что двое задержанных граждан США являются сотрудниками личной охраны президента США Дональда Трампа, а сама диверсия финансировалась со стороны Вашингтона и Боготы.

Трамп открестился от причастности США к тому, что в Каракасе называют провалившимся вооруженным вторжением. При этом ситуацию он подробно комментировать не стал.

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