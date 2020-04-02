США начали масштабную борьбу с наркоторговлей и Мадуро

США объявили о начале масштабной операции по борьбе с наркоторговлей в Западном полушарии. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп, передает Reuters.

Американский президент отметил, что преступники. террористы и наркокартели стремятся воспользоватся ситуацией с коронавирусом в свою пользу. «Мы не должны позволить этому случиться», — подчеркнул он.

Как сообщил Трамп, вместе с США будут сотрудничать еще 22 страны. Американская сторона и ее союзники увеличат активность в Карибском море и восточной части Тихого океана, добавил глава Пентагона Марк Эспер.

Кроме того, одной из целей операции США станет давление на президента Венесуэлы Николаса Мадуро. «Это сократит финансовую поддержку наркотрафика, снабжающего режим Мадуро», — заявила американская сторона.

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