Меркель объявила о конце первой фазы эпидемии коронавируса в Германии

В Германии закончилась первая фаза эпидемии коронавируса. Об этом объявила канцлер страны Ангела Меркель, передает ТАСС.
«Мы преодолели первую фазу пандемии. Но нам нужно понимать, что мы все равно в самом начале, и еще долго будем иметь дело с этим вирусом», — отметила Меркель. Канцлер также заявила, что с этого момента можно начинать разговор о новых послаблениях карантинных мер.
Ранее Меркель говорила, что эпидемия коронавируса SARS-СoV-2 — самое серьезное испытание за всю историю Германии со времени основания Федеративной Республики. Канцлер заявила, что система здравоохранения Германии на данный момент справляется с нагрузкой, однако стране стоит производить средства личной защиты более автономно от Евросоюза.
Германия находится среди стран с наибольшим числом зараженных — там выявлено более 167 тысяч случаев инфицирования. При этом в ФРГ наблюдается значительно меньшая смертность от причин, связанных с вызываемой вирусом болезнью COVID-19: погибли семь тысяч человек.