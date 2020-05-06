Россиянин из-за сгоревшего дома лег на дорогу и устроил пробку

У жителя подмосковной деревни Перхурово сгорел дом, баня и гараж с тремя машинами, которые он ремонтировал. Россиянин напился и лег на проезжую часть, пишет «Московский комсомолец».

Мужчина устроил пробку на Новлянском автомобильном мосту в Воскресенске и кричал, что у него сгорел дом. Водители сочли его за злостного пьяницу, оттащили в сторону и посоветовали устраивать акции у отделения полиции.

Знакомая семьи рассказала изданию, что мужчина жил вдвоем с женой. «Чудом проснулся ночью, жену разбудил, уже когда под ней матрас горел. Сейчас они у мамы жены на квартире в Новлянске живут. У него просто и работа, и все вещи, все, что было, превратилось в пепел — ни документов, ни денег, ни одежды», — поделилась женщина. По ее словам, погорелец не алкоголик, а его поступок был совершен в момент сильного отчаяния.

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