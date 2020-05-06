Силуанов прокомментировал заражение Мишустина коронавирусом

Глава Минфина Антон Силуанов прокомментировал заражение коронавирусом премьер-министра России Михаила Мишустина. Интервью с ним опубликовала газета «Ведомости».
Журналист газеты отметил, что правительство столкнулось с еще одной трудностью в кризис: российский премьер оказался в больнице с коронавирусом. Он спросил, какой была первая реакция Силуанова, когда тот узнал об этом. Также интервьюер поинтересовался тем, как теперь устроена работа правительства.
«Работа правительства уже несколько недель ведется преимущественно по видеоконференцсвязи. В ближайшее время такой формат сохранится, и это оправданно. Что касается новости о болезни Михаила Владимировича, то никто не застрахован, вирус не выбирает — руководитель ты или нет. Желаю скорейшего выздоровления; уверен, скоро встретимся в правительстве. Хотя и сейчас председатель постоянно с нами на связи по телефону, активно вовлечен в рабочий процесс — сегодняшние коммуникации позволяют это делать без проблем», — ответил глава ведомства.
Также Силуанов рассказал в беседе об увеличении расходов бюджета и назвал предположительную стоимость нефти в 2020 году.
30 апреля Мишустин сообщил президенту Владимиру Путину, что инфицирован коронавирусом, из-за чего вынужден лечь в больницу. Исполняющим обязанности председателя правительства стал первый вице-премьер Андрей Белоусов.