В Москве умер 51 пациент с коронавирусом

Еще 51 пациент с коронавирусом умер в Москве за последние сутки. Об этом сообщает столичный оперштаб по борьбе с инфекцией, передает РИА Новости.

Отмечается, что у всех умерших была пневмония и положительный результат тестов на коронавирус. Таким образом, число скончавшихся в столице достигло 956 человек.

По данным на утро 7 мая всего в России умерли 1625 человек с коронавирусом. В стране насчитывается 177,1 тысяч случаев заражения инфекцией, из них более 11 тысяч за последние сутки. Более 23,8 тысяч человек выздоровели.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!