Собянин заявил о переплюнувшей Нью-Йорк Москве по выявляемости коронавируса

Москва переплюнула Нью-Йорк по выявляемости коронавируса за весь период пандемии, заявил мэр столицы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 24», передает ТАСС.

Градоначальник отметил, что московские власти не скрывают статистику по выявляемости инфицированных. «Мы не пытаемся людей оттолкнуть с их заболеваниями. (...) Сделана система раннего выявления заболевания», — добавил он.

Ранее 7 мая Собянин заявил, что реальное число заразившихся коронавирусом в Москве составляет около 300 тысяч. При этом последние две недели количество госпитализированных с подтвержденной инфекцией не увеличилось.

По последним данным, в Москве с начала пандемии выявили 92 676 случаев заражения коронавирусом — 6703 за последние сутки. Выздоровели 9227 человек, умерли 905 пациентов. Всего по России насчитывается 177 160 случаев заражения.

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