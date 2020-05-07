Предсказана популярность совместного досуга россиян после самоизоляции

Досуг и способы отдыха россиян после окончания периода самоизоляции изменятся. Об этом психолог Арина Липкина рассказала в интервью радио Sputnik.

По ее словам, граждане начнут больше ценить совместное времяпрепровождение, так как за время вынужденного нахождения дома люди стали воспринимать понятие «плечо к плечу» как что-то намного более ценное. В связи с этим она предсказала рост популярности группового и семейного отдыха, в том числе и вне дома.

При этом Липкина признала, что самоизоляция накапливает в людях стрессовые состояния. «Это могут быть раздражительность, вялость, неорганизованность, могут быть депрессивные тревожные состояния», — пояснила она.

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Психолог добавила, что выход из самоизоляции должен быть постепенным, и призвала «не пытаться сразу устроить себе грандиозный праздник, чтоб наверстать упущенное». «Если сразу ринуться во все тяжкие, это будет дополнительный стресс. Это как если бы вы сидели на диете и вышли из нее — не надо тут же есть много разной еды. Привычные способы отдыха, занятия и увлечения вернутся, но постепенно», — заключила Липкина.

В апреле россияне назвали свое любимое место в квартире во время режима самоизоляции. Оказалось, что самое посещаемое помещение в период вынужденного ограничения свободы — это кухня. Как отметили многие пользователи, во время карантина кухня стала не только местом готовки и приема пищи, но и кабинетом для работы.

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