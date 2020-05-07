В Минздраве назвали сроки активного распространения коронавируса в России

Активное распространение коронавируса в России сохранится до июня. Такие сроки назвала внештатный инфекционист Минздрава Елена Малинникова в интервью телеканалу «Россия 24», передает ТАСС.

По словам Малинниковой, если считать, что активное распространение коронавируса в России началось в марте, то надо прибавить три месяца — в течение такого времени оно продлится.

Материалы по теме Собянин ввел обязательное ношение масок Что нужно знать о новых правилах передвижения по Москве

Ранее сообщалось, что в России может не быть выраженного пика распространения коронавируса, он будет сглаженным. Такой прогноз дал директор Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Василий Акимкин. Президент России Владимир Путин заявил, что пока трудно сказать, в какие сроки начнется снятие ограничений из-за коронавируса.

По данным на 7 мая, в России выявлено 177 160 случаев заражения коронавирусом в 85 регионах, страна находится на пятом месте в мире. За весь период зафиксировано 1625 летальных исходов.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!