Девушка заказала бикини по интернету и поделилась ужасом после примерки

Клиентка онлайн-ретейлера PrettyLittleThing заказала новое бикини и поделилась ужасом в социальных сетях после его примерки. Об этом сообщает The Sun.

Жительница Великобритании, имя которой не называется, выбрала для запланированного отпуска черный купальник, состоящий из топа и трусов с завышенной талией. Слишком откровенный дизайн нижней части смутил девушку, и она раскритиковала марку в Twitter.

Чтобы продемонстрировать обновку на фото, ее пришлось надеть поверх нижнего белья. «Вот вам бикини, которое я заказала у PrettyLittleThing», — подписала она пост, который стал вирусным и набрал тысячи лайков.

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Других пользователей Twitter насмешил снимок британки. Некоторые из них поддержали ее, другие — поделились своими историями неудачных интернет-покупок. «Именно поэтому я никогда не заказываю вещи в сети. Не приобретайте одежду дешевых брендов, лучше сделайте дорогую покупку и дождитесь ее прибытия. Может, вы сможете надеть новый купальник следующим летом, а может успеете и в этом году», — посоветовала одна юзерша.

Представители компании обратили внимание на публикацию девушки и попросили ее связаться с ними для решения проблемы.

В марте пользователи сети посмеялись над еще одной клиенткой PrettyLittleThing, которая заказала розовое облегающее платье на сайте магазина. Доставленная вещь сильно отличалась по дизайну от заявленной, а также не подошла девушке по размеру.

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