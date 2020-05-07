Глава канцелярии Меркель предрек пандемию до конца года

Пандемия коронавируса продлится до конца текущего года. Такое развитие событий предрек глава Ведомства федерального канцлера ФРГ Хельге Браун в интервью радиостанции Deutschlandfunk.

«Мы живем не после пандемии, а прямо посередине пандемии. И она не покинет нас как минимум до конца этого года. Так что нужно выработать режим, который можно долго выдерживать», — приводит сайт радиостанции его слова.

Браун похвалил граждан Германии за соблюдение ограничительных мер. Он подчеркнул, что благодаря их дисциплинированности снизилась скорость распространения инфекции и более жесткие ограничения не понадобились.

Его прогноз прозвучал как уточнение слов Ангелы Меркель днем ранее: 6 мая канцлер ФРГ объявила об окончании первой фазы эпидемии и призвала сограждан готовиться к тому, что впереди еще долгая борьба с вирусом.

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Ранее Меркель говорила, что эпидемия коронавируса SARS-СoV-2 — самое серьезное испытание за всю историю Германии со времени основания Федеративной Республики. Канцлер заявила, что система здравоохранения Германии на данный момент справляется с нагрузкой, однако стране стоит производить средства личной защиты более автономно от Евросоюза.

По последним данным института вирусологии имени Роберта Коха (подчиняется Минздраву ФРГ), в Германии заразился 166 091 человек, умерли 7119 человек. Выздоровели 139 900 пациентов.

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