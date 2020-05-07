Российского банкира арестовали по делу о выводе из страны 500 миллиардов рублей

В Москве арестовали бывшего председателя совета директоров банков «Балтика» и «Инкредбанк» Олега Власова. Об этом в четверг, 7 мая, сообщает ТАСС

По данным агентства, российского банкира задержали в рамках расследования уголовного дела о выводе из страны 500 миллиардов рублей и организации преступного сообщества. По версии следствия, деньги были выведены через молдавский банк. Тверской суд столицы избрал Власову меру пресечения в виде заключения под стражу до 6 июля 2020 года.

В ноябре 2015 года сообщалось, что Центробанк отозвал лицензию у банка «Балтика», который по величине активов в сентябре 2015 года входил в топ-150 крупнейших российских кредитных организаций. Регулятор вынужден был пойти на такой шаг, обнаружив «угрозу интересам вкладчиков и кредиторов».

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