Профессор ВШЭ получил выговор за рассуждения о «либеральной сволоте»

Администрация НИУ ВШЭ объявила выговор профессору и политологу Олегу Матвейчеву, порассуждавшему в Facebook о «либеральной сволоте». Об этом сообщается на сайте университета.

В его посте речь шла о россиянах, которые по прибытии из «неблагополучной страны» отказались заполнять в аэропорту анкету по требованию Роспотребнадзора. Публикация начиналась фразой «Нужен 37 год». Далее он призвал «убирать» таких граждан, «уничтожать хирургическим путем» и отправлять «на урановые рудники».

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В сообщении вуза указывается, что профессор нарушил правила внутреннего распорядка учреждения, согласно которым преподаватель обязан не допускать использования ненормативной лексики, непристойных и оскорбительных слов, выражений и образов в высказываниях, а также высказываний, содержащих мотивы политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды.

Высказывания Матвейчева также ранее рассматривала Комиссия ученого совета НИУ ВШЭ по академической этике, которая пришла к выводу, что они нанесли ущерб репутации факультета гуманитарных наук и всего университета.

В настоящее время публикация Матвейчева удалена. В комментарии принадлежащему Григорию Березкину РБК он заявил, что руководство вуза имеет право на соответствующие решение, а свой пост он назвал «обычным сетевым троллингом».

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