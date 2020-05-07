Актрису из «Солнцестояния» раскритиковали за роман со звездой сериала «Клиника»

Британская актриса Флоренс Пью прокомментировала роман со звездой сериала «Клиника» Заком Браффом. Об этом сообщает журнал Elle.

Ранее 24-летнюю артистку из «Солнцестояния» раскритиковали за 20-летнюю разницу в возрасте с возлюбленным. «Я имею право проводить время с тем, с кем захочу», — отреагировала знаменитость.

«Я актриса, потому что мне нравится играть, и я не против того, чтобы люди следили за моей кинокарьерой, но они не имеют права учить меня, как я должна поступать в личной жизни. Я знаю, что быть в центре внимания означает, что люди могут вторгаться в вашу частную жизнь и иметь свое мнение о ней, но странно, что нормальные люди позволяют себе демонстрировать такую ненависть и высказывать мнение о той части моей личной жизни, которую я не демонстрирую», — отметила Пью. По ее словам, странно, что незнакомые люди могут разрушить ее отношения.

О своем романе с Браффом она объявила в начале апреля. Пью опубликовала снимок актера в своем Instagram-аккаунте.

Флоренс Пью известна по таким фильмам, как «Маленькие женщины», «Солнцестояние», «Пассажир», «Леди Макбет» и «Король вне закона». Зак Брафф прославился благодаря роли Джона Дориана в сериале «Клиника». Кроме того, он снимался в фильмах «Страна садов», «Хотел бы я быть здесь» и «Прощальный поцелуй».

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