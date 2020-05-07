Раскрыты причины проблем с экраном Samsung Galaxy S20

Актуальные смартфоны Samsung имеют техническое ограничение, из-за которого невозможна работа устройств в режиме высочайшего разрешения экрана. Об этом сообщается в обзоре издания AnandTech.

Авторы обзора сравнили смартфоны OnePlus 8 и Samsung Galaxy S20, каждый из которых поддерживает работу дисплея с частотой до 120 герц. В частности, на аппаратах корейской компании при включении режима 120 герц разрешение экрана снижается до Full HD+. Специалисты раскрыли, что это обусловлено конструктивными особенностями аппарата, а не системным ограничением.

Анализ конструкции Galaxy S20 показал, что интегральная схема драйвера дисплея имеет одну линию интерфейса MIPI, через который передается изображение на переднюю панель, в чем и кроется причина проблемы с экраном смартфона. Как выяснилось, этого недостаточно для поддержания высочайшего режима работы экрана на частоте 120 герц. При этом OnePlus 8 имеет двойной интерфейс MIPI, и таких проблем, как у телефонов серии Galaxy S20, у него нет.

Журналисты подчеркнули, что данный недостаток невозможно исправить программными обновлениями, и владельцам гаджетов остается выбирать между максимально плавной работой экрана и высочайшим разрешением.

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